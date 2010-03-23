Розкрадачі електрокабелю стріляли в охоронця

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, попереджуючи спробу розкрадання електрокабеля на території підприємства, був поранений один із співробітників відомчої охорони комбінату.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ММК ім. Ілліча. Згідно з повідомленням, минулої ночі під час обходу території киснево-конвертерного цеху двоє співробітників відомчої воєнізованої охорони комбінату помітили на землі характерні сліди від пошкодженого електрокабеля й залишені гумові рукавички. Потім охоронці виявили двох зловмисники, які недалеко від цеху «обробляли» кабель, знімаючи ізоляцію. В той момент, коли один із охоронців почав викликати підкріплення, несподівано пролунали постріли. В результаті – його напарник отримав кульові поранення в долоню й ключицю. А зловмисники, залишивши на місці злочину травматичний пістолет, зникли. Зараз проводяться їхні пошуки.

Розслідуванням займаються співробітники Іллічівського райвідділу міліції.