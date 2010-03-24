У Києві майор міліції взяв у заручниці жінку

У Києві працівники УБОЗ врятували заручницю, за звільнення якої викрадачі вимагали 86 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 18 березня 2010 року до столичного УБОЗ звернулась місцева жителька із заявою про викрадення її подруги.

Оперативниками було встановлено, що громадянин С. вистежив майбутню жертву і силоміць заштовхав у машину та повіз у невідомому напрямку. Згодом було з’ясовано, що жінку незаконно утримують у найманій квартирі і за її звільнення вимагають викуп у розмірі 86 тисяч американських доларів.

Під погрозами розправи над нею та її сім’єю, заручниця зателефонувала знайомому, у якого на її думку, могла бути потрібна сума, і попросила допомоги. У цей час оперативники вже встановили осіб, причетних до викрадення жінки, та розробляли план з її звільнення.

Вжитими заходами в приміщенні розважального закладу під час передачі грошей п’ятеро зловмисників були затримані, а полонена жінка звільнена.

За даним фактом прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст.147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. На даний момент затримані перебувають під вартою.

Водночас, як стало відомо УНІАН, одним із викрадачів є майор міліції.