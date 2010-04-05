Вокзал у Бахчисараї очеплений через інформацію про замінування

Міліція не пускає людей на привокзальну площу і в будівлю залізничного вокзалу в Бахчисараї. Фахівці шукають в будинку вибуховий пристрій, передає кореспондент РІА Новости, який опинився на місці події.

Співробітники ДАІ перекрили проїзд за 200 метрів від вокзалу. Людей не підпускають до будівлі ближче, ніж на 100 метрів. Кіоски на привокзальній площі закриті, продавців в них немає.

Біля міліційного оточення стоять близько 150 осіб, це, переважно, пасажири, що розраховують сісти на електричку до Сімферополя або Севастополя, а також пасажири з квитками на потяг "Севастополь-Москва", який зробив у Бахчисараї зупинку. Людей, що вийшли з вагонів, міліціонери вивели з очепленої території.