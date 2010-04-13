Російські військові можуть крокувати Хрещатиком без дозволу ВР

У військових експертів немає однозначної позиції, чи потрібний дозвіл Верховної Ради на допуск на територію України військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації для участі у парадах 9 травня з нагоди Дня Перемоги.

Як зауважив у коментарі УНІАН керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій ЗГУРЕЦЬ, якщо йдеться про військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, які служать на території України, зокрема, у Севастополі, що братимуть участь у парадах в інших містах держави, то такого дозволу парламенту, звичайно не потрібно.

“З іншого боку, якщо йдеться не про представників ЧФ, а інших військових, які прибудуть в Україну з території Росії, то з точки зору чистоти законодавства рішення парламенту для їхнього допуску і перебування на території України потрібне”, - пояснив експерт.

Водночас, С.ЗГУРЕЦЬ уточнив, якщо ці військові прибудуть на територію України без зброї, то їх можна вважати членами військової делегації, яка бере участь у заходах міжнародного військового співробітництва за затвердженим планом Міністерства оборони України, але не у військовому навчанні, а відтак, подібні візити не потребують погодження на законодавчому рівні.

У свою чергу, редактор видання “Флот 2017” військовий експерт Дмитро ТИМЧУК повідомив, що наприкінці кожного року у Міністерстві оборони України затверджується план заходів міжнародного військового співробітництва, який, зокрема, передбачає взаємні візити військових. Якщо йдеться про участь іноземних підрозділів із зброєю, озброєнням, бойовою технікою у військових навчаннях на території України, то допуск таких військовослужбовців і їхнє перебування в державі надається Верховною Радою на законодавчому рівні.

Водночас, джерело у Міноборони України повідомило УНІАН, що російські військові прибудуть без стрілецької зброї або з навчальною зброєю і матимуть статус військової делегації, але не учасників військових навчань. Тому, наголосив співрозмовник агентства, ніякого дозволу Верховної Ради для їхнього прибуття не потрібно.

Як повідомляв УНІАН, 1040 військовослужбовців Збройних сил Росії візьмуть участь у параді військ 9 травня у п’яти містах України - Києві, Севастополі, Одесі, Керчі та Миколаєві. Переважна більшість учасників парадів з російської сторони є військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ. Водночас, у Києві в параді спільно з українськими військовими візьме участь російська повітряно-десантна рота у кількості 69 осіб та знаменна група роти почесної варти.

8 квітня опозиційний уряд доручив народному депутату відї НУ-НС, віце-прем’єр-міністру опозиційного уряду Борису ТАРАСЮКУ звернутися із депутатським запитом до Міністерства оборони України з вимогою надати інформацію про можливу участь військовослужбовців РФ у військовому параді в Києві з нагоди Дня Перемоги.