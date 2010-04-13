Луцькі сутенери відбирали дівчат через модельне агентство

У Луцьку правоохоронці порушили кримінальну справу проти двох іноземних громадян та двох громадян України, мешканців міста Луцька. Вони впродовж 2009-2010 року, діючи в складі організованої злочинної групи, завербували та передали до Західної Європи більше десяти волинських дівчат віком від 18-23 років.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України у Волинській області, зловмисники планували використовувати дівчат у сфері створення продукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження її в мережі Інтернет на території країн Європи. Зловмисники здійснювали свою діяльність через одне з модельних агентств обласного центру. Вони попередньо проводили кастинги, відбираючи дівчат для роботи моделлю на камеру в режимі он-лайн. А згодом відправляли „на роботу” за кордон, мотивуючи більшим заробітком.

Начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України у Волинській області полковник міліції Петро ШПИГА повідомив, що стосовно затриманих осіб порушено кримінальну справу за статтею 149 ч. 3 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини), що передбачає позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.