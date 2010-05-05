Путін вже взявся за українські суднобудівні заводи

Два українські суднобудівні заводи можуть інтегруватися в Об`єднану суднобудівну корпорацію Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив президент Об`єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) РФ Роман ТРОЦЕНКО на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«У рамках роботи з нашими українськими колегами ми розглядаємо питання про інтеграцію двох великих українських підприємств - «Зоря-Машпроект», це дуже сильний завод із виробництва суднових турбін, який може виготовляти також газові турбіни, й феодосійського заводу «Море» - великий завод із виробництва суден із легких сплавів, із алюмінію. Обидва - державні підприємства України, вони зараз мають труднощі із завантаженням і при інтеграції їх в ОСК ми могли б вирішити питання», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.

У свою чергу, В.ПУТІН сказав, що «ми домовлялися з партнерами, що ці питання буде опрацьовано». «Візьміть їх під найсерйозніший контроль. Та що - під контроль, треба брати пряму участь в опрацюванні цих питань із об`єднання підприємств там, де є зацікавленість із обох сторін», - доручив російський прем`єр Р.ТРОЦЕНКУ.