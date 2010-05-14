Хто вбиває і переслідує журналістів останні 10 років?

Верховна Рада України заслухає у червні 2010 року звіти міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України про хід розслідування кримінальних справ, порушених з 2001 року за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів (нападів, побиття, переслідувань тощо, та загибелі журналістів), а також за фактами незаконного заволодіння приміщеннями, майном редакцій друкованих та електронних ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови "Про рекомендації парламентських слухань «Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації» проголосував 371 народний депутат з 415 зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою доручено комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації створити робочу групу для підготовки законопроектів, рішень, спрямованих на врегулювання питань діяльності регіональних ЗМІ, в тому числі фінансування державних та комунальних ЗМІ та забезпечення прав журналістів. Крім того, у порядку контролю планується заслухати звіт Кабінету міністрів України про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц (третій телевізійний діапазон) і 470-862 МГц (четвертий і п`ятий телевізійний діапазон), затвердженого Угодою країн – членів Міжнародного союзу електрозв’язку («Женева-2006»), щодо переходу України до 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення.