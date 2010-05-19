Співпраця з Білоруссю включає гінекологію і трансплантацію органів

Україна і Білорусь співпрацюватимуть у майбутньому в галузі охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, про це йшлося під час засідання у Мінську білорусько-української робочої групи з питань співробітництва в галузі охорони здоров’я за участі заступників міністрів охорони здоров’я України та Білорусі Олександра ГУДЗЕНКА та Валерія ШЕВЧУКА.

Українська і білоруська сторони погодились, що країнам необхідно активізувати співпрацю в галузі охорони здоров’я і медичної науки. Зокрема, це стосується таких напрямків, як високі технології, гінекологія і перинатологія, організація і функціонування різнорівневої системи надання перинатальної допомоги у Республіці Білорусь, трансплантація органів, включаючи організацію служби транспланткоординації, телемедицина.

Важливим моментом в обговоренні, зважаючи на те, яка кількість українських громадян проживає на території Білорусі і навпаки, була тема надання медичної допомоги громадянам Білорусі в Україні і громадянам України у Білорусі.

О.ГУДЗЕНКО і В.ШЕВЧУК у ході засідання підняли тему обміну інформацією про виробництво в обох державах зареєстрованих виробів медичного призначення і медичної техніки.

Також представники обох відомств домовились сприяти розширенню прямих зв’язків між науковими медичними організаціями, а також розвитку співробітництва відповідно до раніше укладених договорів.

За підсумками засідання був підписаний протокол.