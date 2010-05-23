Клюєв: усі повинні забути про таке явище, як рейдерство

Завданням уряду Криму, місцевих органів влади та правоохоронних органів є негайно і жорстко реагувати на будь-які спроби рейдерських захоплень, заявив у Сімферополі на нараді з питань розвитку економіки і соціальної сфери Криму перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, за його словами, «якщо хтось буде приходити з якимись фальшивими рішеннями судів, всі повинні відразу інформувати керівництво Ради міністрів Криму і правоохоронні органи. По кожному випадку повинна бути моментальна реакція».

Перший віце-прем`єр-міністр наголосив: «У державі пора навести порядок, анархію більше допускати не можна».

«І судді, і різноманітні чиновники, які порушують закон, зобов`язані відповідати за свої дії. Вже найближчим часом всі повинні забути про таке явище, як рейдерство. Багато хто вже почав забувати, а хто ще не забув, ми допоможемо», - сказав А.КЛЮЄВ.