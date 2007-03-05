Російські піхотинці не пустили українців на „Марс-75”

Морські піхотинці ЧФ РФ сьогодні у Генічеську (Херсонська обл.) не пропустили керівника і працівника районного відділу державної виконавчої служби на радіонавігаційну станцію „Марс-75”, які прибули сюди у супроводі працівників правоохоронних органів з метою її примусового вилучення згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 11 квітня 2003 року.

Як повідомив УНІАН голова Всеукраїнської молодіжної організації „Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО, активісти Севастопольської міської організації „Русский блок”, що так само, як і морські піхотинці, прибули в Генічеськ із Севастополя, зірвали встановлений „Студентським братством” на воротах станції державний прапор України, після чого потопталися по ньому. Вони також зірвали теж встановлену студентськими активістами синьо-жовту табличку з тризубом, на якій були зазначені законний власник об’єкту - Міністерство транспорту і зв’язку України та повна назва станції українською мовою. Невдовзі „Русский блок” залишив місце події, зазначив О.ЯЦЕНКО. Водночас активісти „Студентського братство”, яке розгорнуло тут вранці своє наметове містечко з 5 наметів - на підтримку дій судових виконавців - поки що тут залишаються.

За словами О.ЯЦЕНКА, відповідно до статті 6 Закону України про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України „такі дії російської сторони, зокрема, втручання морських піхотинців у виконання рішення суду, можна розцінити як перешкоджання діям судових виконавців”. Крім того, як зауважив лідер „Студентського братства”, „морська піхота ЧФ РФ здійснила несанкціоноване пересування на 200 км вглиб території України від місця постійної дислокації”, що суперечить пункту 5 статті 15 угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України”. За його словами, все це є порушеннями, які згідно з тією ж 6-ю статтею, вимагають денонсації угод щодо тимчасового перебування ЧФ РФ на території України”, - сказав О.ЯЦЕНКО.