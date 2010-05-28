Прокуратура Києва порушила справу про смерть студента в міліції

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, де загинув студент.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Справу порушено за результатами перевірки, яка стосувалася причин та обставин смерті студента в цьому райупралінні міліції, зазначили в прокуратурі.

За даними прес-служби, кримінальну справу порушено за ст. 365 Кримінального кодексу, яка передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, і студент вирішив провести товариша. На ганку хлопці зустріли дільничного, який повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати в райвідділ. Хлопець погодився. Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, вже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця. “Дільничний відмовився, тому що, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через три доби”, - йдеться в повідомленні. Також телеканалу вдалося дізнатися, що трагічної ночі до райвідділу “4 рази викликали «швидку», але забрати хлопця медики відмовилися”.

Крім того, студенти розповіли ТСН, що “міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою”.

В свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув у райвідділі через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».

У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив».

При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його.