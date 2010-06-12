У Севастополі відкрився Міжнародний фестиваль військових оркестрів

В Севастополі в суботу марш-парадом військових оркестрів центральним міським кільцем відкрився Міжнародний фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль присвячений Дню міста, і є другим, наймасштабнішим з п`яти проектів севастопольського фестивалю «Війна і мир», що стартував місяць тому і об`єднав такі проекти, як виставки фотографій, арт-перфоманси, польоти на повітряних кулях, кіно, концерти класичної музики.

Програма фестивалю військових оркестрів є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі Sevastopol Military Tattoo зможуть побачити, почути і оцінити різні виконавські школи, прослідкувати європейську і радянську лінії розвитку цього мистецтва, повідомили в прес-службі міської адміністрації.

У фестивалі крім українських і російських оркестрів також беруть участь колективи з Туреччини і Німеччини. Зокрема, Україну представлять Національний президентський оркестр України, Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України, духовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС України, духовий оркестр Військово-морської академії імені адмірала П.С.Нахімова, Росію - оркестр штабу ЧФ РФ, Німеччину - музичний оркестр Північного флоту ВМС ФРН, Туреччину - Військово-історичний оркестр «Мехтер».

На прес-конференції, що відбулася сьогодні з нагоди відкриття фестивалю заступник голови міської держадміністрації Микола КАРПЄЄВ підкреслив, що «місія і завдання нової влади - це побудова мирного суспільства, фінансової стабільності, благополуччя кожної сім`ї, і з цією метою Севастополь сьогодні зібрав військових музикантів різних країн, які повинні продемонструвати цю єдність». Віце-губернатор висловив надію, що «це свято стане невід`ємною, улюбленою подією в культурному житті міста».

Основний проект фестивалю Sevastopol Military Tatto відбудеться на мисі Кришталевому - біля пам`ятника Матросові і Солдатові, неподалік бухти з виглядом на Константиновський і Михайлівський оборонні равеліни.

Фестиваль продовжиться до 14 червня.

Довідка УНІАН. Саме слово «tattoo» має походження від поняття «відбій». Історія фестивалів військових оркестрів почалася в XVII столітті, в стані британських військ, що окупували Голландію. Кожен вечір командування посилало гарнізонних барабанщиків в місто, щоб повернути солдатів назад в казарми, і дати сигнал «відбій» утримувачам заїжджих дворів, щоб ті припиняли розливати солдатам пиво. З часом вечірній прохід барабанщиків перетворився на справжню виставу.

Знаменитий фестиваль військових оркестрів - Military Tattoo - кожного серпня відбувається на еспланаді поряд з Едінбурзьким замком.