Нацбанк назвав рамки, в яких триматиме гривню

Найближчими місяцями курс гривні буде в рамках 7,8-7,9 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконавчий директор Національного банку України з питань валютного регулювання і контролю Анатолій БАЛЮК під час "круглого столу" в Києві у понеділок.

При цьому він зазначив, що якби Національний банк не виходив на валютний міжбанківський ринок, то курс національної валюти був би на «кілька гривень вище». Крім того, А.БАЛЮК висловив надію на те, що НБУ в майбутньому не буде активно задіяний в процесах, які пов`язані з фінансуванням дефіциту Державного бюджету.

Довідка УНІАН. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до долара США: 100 USD США – 791,5800.