У Святошинському райвідділі міліції повісився 25-річний чоловік

Керівництво столичної міліції призначило службову перевірку за фактом самогубства 13 червня 25-річного чоловіка у кімнаті для затриманих та взятих під варту осіб Святошинського райуправління ГУМВС України в м. Києві.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків столичного главку міліції, 13 червня близько 15.30, перебуваючи у кімнаті для затриманих та взятих під варту осіб Святошинського райуправління ГУМВС України в м. Києві, повісився Дмитро Я. 1985 року народження, затриманий за зберігання наркотиків.

За даними ЦГЗ, попередньою перевіркою встановлено, що 29 квітня слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві стосовно громадянина Ч. було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання… наркотичних засобів без мети її збуту) Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства останній повідомив, що вилучений у нього героїн він придбав у Дмитра Я., який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності (у 2005 році він затримувався у Святошинському районі столиці за аналогічні порушення і був умовно засуджений за ч. 1 ст. 309 КК України, у 2008 році за цією ж статтею у Солом’янському РУ ГУМВС України в м. Києві стосовно нього знову було порушено кримінальну справу).

4 червня Святошинський районний суд Києва видав дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Дмитра Я. В результаті працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Святошинського райуправління столичної міліції у квартирі останнього виявили та вилучили 5 медичних шприців із залишками рідини світло-коричневого кольору, які направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

У зв’язку з цим Дмитра Я. було доставлено до Святошинського РУ. Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно нього було складено протокол за порушення вимог статті 44 КУпАП (незаконне вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах).

Згідно зі статтею 263 КупАП, осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано для з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їхнього дослідження – до трьох діб. У зв’язку з цим Дмитра Я. було поміщено до кімнати для затриманих та взятих під варту осіб.

Перебуваючи у кімнаті наодинці, він дістав схований шнурок від спортивних шортів, який прив’язав до решітки вікна та повісився.

Інспектор-черговий, виявивши затриманого у такому стані, негайно викликав швидку медичну допомогу. Однак лікарі, що прибули за викликом, лише констатували смерть.

Начальник ГУМВС України в м. Києві Олексій КРИКУН на період проведення службової перевірки Головного управління МВС Києва і прокуратури своїм наказом відсторонив від виконання службових обов’язків добовий наряд чергової частини Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві.

Окрім цього, видано наказ про звільнення з органів внутрішніх справ старшого лейтенанта міліції – інспектора-чергового, який неякісно провів особистий огляд затриманого перед поміщенням його до кімнати, вилучивши шнурки із кросівок, інші особисті речі, а шнурок від шортів – не помітив.

Також не буде служити в органах внутрішніх справ і прапорщик міліції, який відповідав за охорону затриманих та взятих під варту осіб, що вчасно не виявив та не попередив факт самогубства.

Керівник столичної міліції наклав дисциплінарні стягнення на начальника Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві та ще шістьох працівників районного управління.

У міліцейському главку запевнили, що результати перевірки буде доведено до громадськості.