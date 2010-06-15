Працівники Одескомунтрансу прийняли держохорону за співучасників нападу

Бійці одеського підрозділу «Титан» 11 червня не узяли під охорону територію полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри», оскільки туди не з`явився судовий виконавець. А в Управлінні Державної служби охорони був лише попередній договір на охорону території звалища, який міг набути чинності тільки після законного розв’язання питання про власника об`єкту.

Таку позицію оприлюднив сьогодні заступник начальника Управління Державної служби охорони при УМВС України в Одеській області Сергій РАХУБЕНКО, пояснюючи в інтерв`ю ТРК «РІАК» причини прибуття 11 червня бійців підрозділу «Титан» на полігон ТПВ.

За його словами, співробітники підрозділу керувалися тим, що «є законна процедура виконання рішення суду: прибуває судовий виконавець, який на місці зачитує рішення суду, складає акт прийому-передачі, передає територію представникам «Союзу». І після цього ми можемо прийняти цю територію під охорону…»

Проте цього разу, констатував С.РАХУБЕНКО, «після прибуття на місце виявилося, що судового виконавця немає. У зв`язку з тим, що він не виконав свою частину процедури, наше входження на цей об`єкт стало неможливим. І наша участь там обмежилася охороною громадського порядку на прилеглій території…».

Втім, підсумував заступник начальника Управління ДСО при Одеському облуправлінні міліції, «ми попередили замовника про те, що оскільки немає виконавця, наш договір чинності набути не може».

З цією версією подій не погодився директор комунального підприємства «Одескомунтранс» Ігор КУЦИЙ, який заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН, що «бійці «Титана» перебували зовсім не «на прилеглій території», а прямо на території міського звалища. І, проте, ніяк не перешкоджали челяді МАРКОВА знущатися зі співробітників КП, погрожувати їм і виганяти зі своїх робочих місць».

Більш того, акцентував він, «працівники комунального підприємства «Одескомунтранс» сприйняли озброєних автоматами співробітників держслужби охорони як співучасників беззаконня, що відбувалося».

Крім того, І.КУЦИЙ висловив здивування у зв`язку з тим, що підставою для укладання «Титаном» попередньої угоди із «Союзом» стало скасоване ще півроку тому за протестом прокурора одноосібне рішення Руслана БОДЕЛАНА про передачу території звалища в оренду на 49 років цій фірмі.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня невстановлені особи в масках під виглядом працівників міліції, скоїли озброєне рейдерське захоплення полігону твердих побутових відходів номер один «Дальницькі кар`єри», розташованого поблизу Одеси, і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під загрозою розправи особи у масках вигнали з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одескомунтранс».

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив 12 червня, що озброєних рейдерів видворено з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», відновлено також роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", в повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт.

«Статус-кво важливого міського об`єкту відновлено, - відзначив мер. - Ми маємо власну, цілком визначену думку про події на міському звалищі 11 червня, але хочемо дочекатися оцінки факту тимчасового збройного захоплення міської власності від правоохоронних органів».

«Проте не можна не враховувати того, - підкреслив Е.ГУРВІЦ, - що дії керівників компанії «Союз» і озброєних співробітників підрозділу "Титан" створили загрозу не тільки для нормальної життєдіяльності міста, а й для життя і здоров`я працівників комунальних служб».

За його словами, «незважаючи на всі розмови, визначення Господарського суду, що було у нападників, не містило і не могло містити нічого, що хоч якоюсь мірою виправдовувало б подібні дії. З юридичної точки зору, це був блеф, а з практичною - збройний напад».

14 червня голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК дав розпорядження керівництву правоохоронних органів «відзвітувати про результати розслідування події на «Дальницьких кар`єрах», пов`язаної зі спробою силового захоплення рейдерами полігону ТПВ «Дальницькі кар`єри». Він також уточнив, що «принципова об`єктивна оцінка буде - це також вимога Президента Віктора ЯНУКОВИЧА».

ЦГЗ Одеського облуправління міліції розповсюдив повідомлення, що за фактом резонансної події 11 червня на території міського звалища порушено кримінальну справу за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).