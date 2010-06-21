Порушено кримінальну справу за незаконне видобування підземних вод

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно директора однієї з агрофірм Шосткинського району, депутата сільської ради, який упродовж 2008-2010 років здійснював незаконне видобування підземних вод, що відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Сумської області Сергій КУЛИНИЧ, згідно з розрахунком, проведеним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Сумської області, розмір заподіяної шкоди становить понад 120 тис. грн.

Кримінальна справа, порушена за ч. 2 ст. 240 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, перебуває у провадженні Шосткінської міжрайонної прокуратури.