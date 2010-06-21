Порушено кримінальну справу за незаконне видобування підземних вод
02:17, 21 червня 2010Суспільство
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Звинувачується директор агрофірми
Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно директора однієї з агрофірм Шосткинського району, депутата сільської ради, який упродовж 2008-2010 років здійснював незаконне видобування підземних вод, що відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Як повідомив УНІАН заступник прокурора Сумської області Сергій КУЛИНИЧ, згідно з розрахунком, проведеним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Сумської області, розмір заподіяної шкоди становить понад 120 тис. грн.
Кримінальна справа, порушена за ч. 2 ст. 240 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, перебуває у провадженні Шосткінської міжрайонної прокуратури.
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