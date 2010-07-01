Якою буде інфляція в Україні в 2010 році - прогноз Світового банку

Світовий банк прогнозує інфляцію в 2010 році в Україні на рівні 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів старший економіст Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, зростання інфляції цього року відбудеться частково через відкладене на сьогодні, однак необхідне підвищення тарифів для населення за енергоносії.

За його словами, Світовий банк також прогнозує, що інфляція в 2011 році «буде однозначно менша за двозначну цифри».

Як повідомляв УНІАН, у Мінекономіки очікують, що інфляція в Україні у червні поточного року може становити до 0,5%, а у підсумку за 2010 рік - до 10%.