Наркокартель побудував підводний човен, здатний перетинати океан

Влада Еквадору за допомогою Управління по боротьбі з розповсюдженням наркотиків США (Drug Enforcement Administration, DEA) виявила і захопила дизель-електричний підводний човен, створений для перевезення великих партій кокаїну через океан, передає Associated Press.

За словами представників DEA, колумбійські наркокартелі нерідко використовують саморобні підводні човни для перевезень уздовж Центральної Америки і в напрямку США, але це перший випадок конфіскації субмарини, готової до трансатлантичних подорожей.

Судно знаходилося поблизу кордону Еквадору і Колумбії. Воно добре замасковане, оснащене командною баштою, перископом і системою очищення повітря. Його висота близько 3 метрів, довжина - понад 30 м. Арештовано одну особу.