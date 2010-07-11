Дженніфер Лопес опинилася в центрі політичного скандалу

Відома артистка відмінила свій концерт на Північному Кіпрі.

40 мільйонів доларів вимагають із Дженніфер Лопес організатори зірваного концерту. Така за контрактом сума неустойки. Турецькі ЗМІ повідомляють подробиці скандалу. Виступ співачки мав відбутися 24 липня на відкритті нового готелю на території невизнаної міжнародною спільнотою Турецької республіки Північного Кіпру. Проте проти концерту Лопес піднялася хвиля протесту серед греків-кіпріотів, а також грецької діаспори за кордоном. І перш за все в США. Місцеві правозахисники переконали артистку відмінити виступ під приводом порушення прав людини на Півночі острова. Вони побоюються, що приїзд американської зірки на турецьку частину Кіпру в світі розцінять як підтримку невизнаної республіки. На сайті Лопес з`явилося повідомлення, що вона – цитата – «не підтримає держави і режими, які асоціюються з порушенням прав людини».

Додамо, що кампанію проти концерту Лопес організували також 20 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook.

Эхо Москвы