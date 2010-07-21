Учасники зернового ринку: Аграрна біржа не повинна мати особливих прав

Аграрії виступають проти виключного права Аграрної біржі бути організатором торгів з експорту/імпорту об`єктів цінового регулювання на біржовому аграрному ринку і проводити моніторинг своїх біржових торгів.

Про це заявив генеральний директор Асоціації «Союз бірж України» Борис БЕРЕНШТЕЙН під час прес-конференції в УНІАН.

Він повідомив, що Міністерство аграрної політики оприлюднило проект урядової постанови «Про надання товарним біржам висновку про відповідність вимогам щодо надання послуг з укладання і реєстрації угод (контрактів)», яким пропонується реєструвати контракти на експорт і імпорт зерна на одному держпідприємстві - Аграрній біржі, а також зобов`язати Аграрну біржу проводити моніторинг контрактів.

Як вважає Б.БЕРЕНШТЕЙН, така схема дає можливість державі маніпулювати цінами.

За словами президента «Української зернової асоціації» Володимира КЛИМЕНКА, реєстрація контрактів проводиться для того, щоб уникнути незаконних заявок на відшкодування ПДВ. «Зернотрейдери «дутого» ПДВ не мають… Кораблі, які виходять за межі України, всім видно, що ці кораблі приходять, самі прикордонники беруть участь, і митники, карантинна служба…», - сказав він.

В.КЛИМЕНКО також виступає за те, щоб торги на Аграрній біржі були голосовими.

Про можливість використовувати корупційні схеми у разі ухвалення зазначеної постанови говорить і Б.БЕРЕНШТЕЙН: «Якщо ця державна біржа буде зосереджена в одних руках, це можливість корупційних схем. Друге питання – чим більше учасників ринку пропонуватимуть свої послуги, тим послуги будуть дешевшими. Ми пропонуємо, щоб Аграрній біржі дали такий самий статус, як звичайній товарній біржі». Також В.КЛИМЕНКО додав, що учасники зернового ринку проти його монополії будь-якими структурами, у тому числі і державними.