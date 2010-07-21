У Сімферополі вчителі торгують квасом - їм не дали зарплат і відпуских

Майже два місяці вчителя Сімферополя не одержують зарплати і відпускні, а до кінця року без зарплати виявляться і медпрацівники, пише кримський тижневик «События».

Як відзначає видання, борг перед педагогами становить близько 18 млн. грн., при цьому власті «переводить стрілки» один на одного: республіканські - на міські, ті - на районні. Тим часом, у кримському Мінфіні попереджають, що до кінця року без зарплати залишаться і сімферопольські медпрацівники.

За інформацією голови Рескомітету Профспілки працівників освіти і науки України Катерини ВОЛКОВОЇ, борг перед вчителями Київського району Сімферополя становить 9,2 млн. грн., Центрального - 8,4 млн. грн., Залізничного - понад 800 тис. грн.

"Ми опинилися просто у принизливій ситуації. Гірко і боляче спостерігати вчителів, які зараз працюють на літніх майданчиках, торгують квасом і морозивом, - розповіла вчителька школи-ліцею № 17 Людмила АРТЕМОНОВА. - Багато хто живе зараз на стипендії своїх дітей або пенсії батьків".

З проханням вирішити питання із заборгованістю із зарплати вчителя звернулися до керівництва Верховної Ради Криму. Спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ списав все на недисциплінованість міських чиновників, відзначає видання.

"Посильте дисципліну у себе в міськвиконкомі. Нехай начальники відповідних управлінь нарешті займуться справою, і проблема буде вирішена", - сказав він меру Сімферополя Геннадію БАБЕНКУ.

Як пояснила начальник управління фінансів виконкому Сімферополя Тетяна СИВАЧЕНКО, бюджети районів міста не можуть виплатити одноразово зарплату на 2,5 місяця вперед і доплатити до відпускних ще суму місячного окладу. Оформити казначейські позики, як це робилося раніше, досі не представляється можливим, оскільки на їх видачу накладено ліміт, і його у даний момент не вистачає для покриття всіх першочергових витрат.

Проте, керівництво міста пообіцяло знайти спосіб, як найближчим часом розрахуватися з педагогами в повному обсягу.

У подібній ситуації вже наприкінці року виявляться і сімферопольські медики, прогнозують в Мінфіні Криму. "Є прихований дефіцит бюджету за роком майже в 19 млн. грн. Це буде друга бомба, - заявила заступник міністра фінансів Криму Тетяна БАРКОВА. - Ми бачили цю проблему, коли аналізували проект міського бюджету, але нас запевнили, що цей дефіцит буде погашено за рахунок спецфонду лікувальних установ. Пройшло 6 місяців, ми бачимо, що туди не надходить жодної копійки".

Ситуація посилюється ще й тим, що міські медустанови поступово перебрали на себе функції республіканських закладів, вважають у Мінфіні. Так, лікарні Сімферополя вже давно практикують прийом іногородніх хворих, розорюючи тим самим свої спецфонди і бюджет міста, пише видання.

«Ми пропонуємо не обслуговувати іногородніх громадян і перенаправляти їх до республіканських медустанов, для цього вони й існують, для цього ми їх фінансуємо», - зазначила Т.БАРКОВА.

Вона також запропонувала скоротити кількість ліжок у Сімферополі на 30%, оскільки саме стільки пацієнтів з інших регіонів, за підрахунками фахівців міністерства, лікується в міських лікарнях. Якщо міськвиконком прислухається до рекомендацій Мінфіну, то столиці вдасться вирівняти ситуацію, а інакше вже в грудні медики Сімферополя залишаться без зарплати, пише видання.

У міськвиконкомі побоювання міністерства вважають марними. "Дуже багато спекуляцій зараз відбувається щодо зарплати медиків, - сказала на оперативно-господарській нараді Т.СИВАЧЕНКО. - У нас до кінця року залишок асигнування на охорону здоров`я становить більше 80 млн. грн., з них 57 мільйонів піде саме на зарплату галузі охорони здоров`я".

З доводами міських чиновників у Мінфіні Криму не згодні. "Та вони ж живуть на ці асигнування! У них зараз є 85 мільйонів, але їм цих грошей вистачить до листопада, а до грудня місячного фонду взагалі немає, - наголосила Т.БАРКОВА. - Місто має розробити калькуляцію, зробити все, щоб наповнювалися спецфонди лікарень, але цього ніхто не робить, тому в грудні грошей для медиків не буде". За її інформацією, в минулі роки питання не стояло настільки гостро, оскільки республіканський бюджет регулярно виділяв Сімферополю кошти, яких не вистачало. Цього року на ці цілі грошей в скарбниці Криму немає, пишуть «События».