У Польщі затримали українця за крадіжку, скоєну 12 років тому

В аеропорту міста Вроцлав Республіки Польща співробітники Інтерполу затримали 38-річного уродженця Київської області, який з 1998 року перебував у розшуку за скоєння крадіжок колективного та індивідуального майна в складі організованої злочинної групи на території Тульчинського району Вінницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Вінницькій області.

У ВЗГ розповіли, що в травні 1998 р. в с.Бортники Тульчинського району затриманий разом з трьома спільниками, вступивши в попередній злочинний зговір з метою скоєння крадіжки, проникли в приміщення складу птахорадгоспу та викрали отрутохімікати на загальну суму понад 150 тис. грн.

Міліція затримала трьох членів злочинної групи, а четвертий – утік і всі ці роки переховуватися за кордоном.

У Польщі він одружився і виховував 5-річну доньку.

Наразі затриманий перебуває під арештом у Польщі до екстрадиції.