Вибух у Свято-Покровському храмі стався під час вечірньої служби

Вибух усередині Свято-Покровського храму в Запоріжжі стався безпосередньо під час вечірнього богослужіння.

Про це УНІАН повідомив настоятель Свято-Покровського храму Української православної церкви Московського патріархату, секретар Запорізької єпархії отець ЛЕОНІД.

"Вибух стався усередині будівлі прямо під час вечірньої служби, і був настільки сильним, що серйозно постраждали не лише люди, але й сама будівля", - сказав він.

За словами отця ЛЕОНІДА, унаслідок вибуху серйозно пошкоджені іконостас, внутрішнє оздоблення храму і навіть конструкції будівлі.

"Тепер храм у такому стані, що потрібен капітальний ремонт", - констатував він.

Поки що не відомо, який конкретно вибухонебезпечний предмет став причиною надзвичайної події. За даними керівництва прокуратури Запорізької області, усередині будівлі продовжують працювати вибухотехніки. "І лише після завершення ними обстеження можна буде предметно говорити про причини вибуху і про те, як ця подія буде кваліфікована в рамках Кримінального кодексу України", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.26 у Свято-Покровському храмі в Запоріжжі стався вибух, унаслідок якого постраждали 9 осіб. Одна з них - матушка, яка працювала в храмі, госпіталізована у тяжкому стані до реанімаційного відділення лікарні.