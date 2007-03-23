Ющенко пропонує карати за заперечення Голодомору штрафом або в`язницею

Президент Віктор ЮЩЕНКО подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, у якому пропонує встановити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні та Голокосту.

Як повідомляє прес-служба глави держави, законопроектом передбачено покарання за таке заперечення у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або двох років ув’язнення. За ці дії, вчинені службовцем або повторно, передбачено чотири роки в’язниці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА сказав, що Президент внесе до парламенту цей законопроект наступного тижня.

В.БАЛОГА наголосив, що такі закони існують у світі, і, на переконання В.ЮЩЕНКА, за нього повинні проголосувати як представники опозиції, так і представники коаліції.

Він зазначив, що цей закон стане запобіжником політичних спекуляцій з боку аутсайдерів політичного процесу.

*** У більш ніж десяти країнах Європи, в тому числі Франції, Швейцарії, Бельгії, Польщі, передбачено кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голокосту. В Австрії, Румунії, Чехії за заперечення Голокосту карають ув‘язненням на термін від 6 місяців до 10 років. У Німеччині та Ізраїлі покарання може сягнути 5 років тюрми. У Румунії особливе покарання для держслужбовців – до 5 років ув‘язнення.

Президентський законопроект – це «запобіжник» від спекуляцій політичними аутсайдерами на трагічних сторінках історії.