За добу на території України виникло 568 пожеж

За оперативними даними, протягом минулої доби на території України зареєстровано 568 пожеж, у тому числі у житловому секторі 111 пожеж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, крім цього виникло 7 пожеж на підприємствах та 16 пожеж на транспорті.

Вогнем знищено 58 будівель, 11 одиниць автотракторної техніки та 80 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 7 млн. 769 тис. грн., з яких 1 млн. 404 тис. грн. – прямі.