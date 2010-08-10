Київ отримав нового головного архітектора

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА – головного архітектора Києва виграв Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на рішення конкурсної комісії, яке було прийнято сьогодні.

Інформація про конкурс була оприлюднена у газеті «Хрещатик» 2 липня, а також на офіційному веб-порталі Київської міської влади у розділі вакансії. До участі у конкурсі допускались особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

Заявки приймалися конкурсною комісією по 2 серпня. Документи на участь у конкурсі надійшли загалом від 10 претендентів. Додатково до конкурсної комісії претенденти подавали перелік наукових праць і проектів у галузях архітектури та будівництва, планшети з ілюстрацією робіт, а також письмові пропозиції і творчі розробки, пов`язані з проектуванням об`єктів архітектури. Усі 10 заявників були допущені до участі у конкурсі.

Проводився конкурс у два етапи.

За підсумками тестування всі кандидати успішно склали тести і набрали більше 50% від максимальної суми балів та були допущені до участі у наступному етапі конкурсу.

Сьогодні було проведено засідання конкурсної комісії, на якому кандидати захищали свої творчі розробки та концепції розвитку архітектури Києва.

Розпорядження про призначення С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА на вказані посади на підставі конкурсу очікується найближчими днями, підкреслили в прес-службі КМДА.

*** С.ЦЕЛОВАЛЬНИК народився у Севастополі у 1952 році. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З 1980 року – головний художник, а з 1990 року – головний архітектор Севастополя.

У 1993–95 роках – перший заступник головного архітектора Києва.

З 2005 року очолює створену ним проектну компанію ТОВ «Цілина», серед проектів якої – житлово-офісний центр на вулиці Серафимовича і бізнес-центр «Андріївський-Плаза».

Є рецензентом проектів на Містобудівній раді Києва, проте через незгоду з містобудівною політикою вийшов зі складу ради. Віце-президент Національного союзу архітекторів.