У Ніжинському спецінтернаті померли 5 дітей, ще 4 - у реанімації

Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Крім того, на ранок 12 серпня в реанімації Ніжинської міської лікарні перебувають 4 дитини. За даними лікарів, стан хворих - тяжкий. Проводиться уся необхідна терапія.

За попередніми висновками лікарів, у дітей вірусна інфекція з екзантемою (висипкою), диференційована з герпетичною. Обласною СЕС забрані контрольні обстеження на віруси. Проводиться моніторинг контактних дітей лікарями-інфекціоністами, педіатрами.

Триває розслідування. Створено робочу групу в складі представників Міністерства охорони здоров`я та представників Міністерства праці та соціальної політики України, у системі якого перебуває цей Ніжинський інтернат.

На місці працюють заступник міністра охорони здоров`я Раїса МОСТОВЕНКО разом з головним позаштатним анестезіологом Володимиром ЖОВНІРОМ для оцінки ситуації та надання необхідної допомоги.