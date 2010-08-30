Шахрай телефонує до Києва з Росії і вимагає грошей під виглядом міліції

У Києві з’явилися шахраї, які під виглядом працівників міліції телефонують громадянам і вимагають гроші за “непритягнення до відповідальності” їхніх родичів, яких начебто було затримано за різні порушення.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, такого роду злочинні випадки, зокрема, зареєстровані у Солом’янському районі столиці.

В одному випадку, як зауважили у столичному главку, невідома особа, яка називалася працівником міліції, телефонувала громадянам і повідомляла, що їхній родич став винуватцем ДТП з тяжкими наслідками, і щоб його звільнити від відповідальності, необхідно перерахувати через платіжну систему "Вестерн Юніон" 7-8 тисяч доларів. За словами співрозмовника агентства, встановлено, що при цьому невідомий замовляв таксі, дізнававався в оператора мобільний телефон водія, просив його приїхати за вказаною адресою забрати пакунок і перерахувати гроші на певний рахунок, залишивши собі як винагороду кілька сотень доларів.

Зафіксовано близько десяти подібних махінацій і встановлено, що усі дзвінки здійснювалися з мобільного телефона з Красноярська (РФ). Для встановлення і затримання шахрая київські міліціонери звертатимуться до своїх російських колег.

У другому випадку невідомі, також називаючи себе працівниками правоохоронних органів, телефонують громадянам і говорять їм про затримання за правопорушення їхнього близького. При цьому шахраї рекомендують перерахувати їм через платіжний термінал 1 тисячу гривень для поповнення рахунку за мобільний зв’язок, і тоді питання щодо "правопорушника" буде вирішено на його користь.