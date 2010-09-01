Смерті тварин у київському зоопарку спускають на гальмах?

За результатами першого етапу перевірок столичної прокуратури, в діяльності Київського зоопарку не виявлено порушень.

Як пише газета «Сегодня» (в номері від 1 вересня 2010 р.), про це повідомила виданню прес-секретар прокуратури Мирослава МУШКА.

«Ми спільно з главком ветеринарної медицини Києва та Інститутом зоології з`ясовували умови утримання тварин, стан приміщень, де розміщуються тварини, якість кормів і раціону - все гаразд, ніяких претензій», - сказала М.МУШКА.

За її словами, єдине, що здалося ревізорам дивним - це те, що система відеоспостереження у вольєрах є, але не працює. В зоопарку це пояснили браком грошей на те, щоб запустити всі камери, але з іншого боку - це й необов`язково.

Найголовніше питання - чому ж гинули тварини - поки відкрите, пише газета. Також видання зазначає, що в РВВС Шевченківського району не бачать причин порушувати справу з приводу отруєнь тварин.

Крім того, за даними «Сегодня», днями з`являться результати ще однієї перевірки - Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Заступник голови громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», член комісії Тетяна ТИМОЧКО сказала, що вони також будуть позитивними.

«Днями міністр підпише документ, у ньому все вельми позитивно. Але я, приміром, вважаю, що в смерті тварин винне керівництво звіринця. Особисто проситиму міністра не підписувати цей документ, а ще раз усе ретельно перевірити», - зазначила вона.

Разом із тим, як пише газета, під документом не поставив свій підпис і директор Миколаївського зоопарку Володимир ТОПЧІЙ: «Я двічі приїжджав до Києва, дав свої висновки, але їх ніхто не врахував, і я категорично не згоден із висновками міністерства. Оспорювати їх не буду, не бачу сенсу: все одно напишуть те, що вважатимуть за потрібне, - судячи з їхніх висновків, БЕРЗІНУ (директор зоопарку) потрібно до ордена представити».

Видання зазначає, що питання закрити повинні депутати Київради, але вони скуті тим, що результати перевірок приходять дуже повільно. «Лише зараз деякі документи починають приходити. Але для наших висновків потрібна повна картина, адже провести експертизи самостійно ми не можемо. Після аналізу ми запропонуємо Київраді конкретні кроки з подальшої долі зоопарку», - повідомив член слідчої комісії, депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, у липні перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що в КМДА очікують результатів чергової перевірки в Київському зоопарку, зокрема, Контрольно-ревізійного управління, на підставі чого буде ухвалено рішення про відповідність посаді директора Світлани БЕРЗІНОЇ.

За його словами, поки конкурс на цю посаду мерія не проводила і не оголошувала. О.ПОПОВ зазначив, що це пов`язано з перевірками, що тривають.

Нагадаємо, 26 квітня у Київському зоопарку помер азіатський слон Бой. Директор зоопарку стверджувала, що тварину отруїли. За її словами, причиною смерті слона могла стати токсична отрута, яка спричиняє порушення згортання крові. На початку травня у столичному зоопарку заявили, що невідомі намагалися отруїти яків.

25 травня у звіринці помер верблюд. Причиною смерті тварини, за словами С.БЕРЗІНОЇ, стало отруєння.

30 травня у зоопарку помер бізон. Фахівці зоосаду вважають, що смерть тварини не випадкова.

Водночас керівник прес-служби ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявляв, що слон і верблюд у Київському Зоопарку померли не від отруєння. Проте висновки експертної комісії з розслідування причин смерті слона свідчать, що, згідно з протоколом комісії, причиною смерті тварини став токсичний шок, спричинений отруєнням.

31 травня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора зоопарку С.БЕРЗІНУ від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування причин смерті декількох тварин у звіринці.

5 липня С.БЕРЗІНА повідомила, що повернулася на посаду директора зоопарку.

Представники столичної влади, зокрема, О.ПОПОВ і тодішній заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, який очолював одну зі спецкомісій зі встановлення причин смерті тварин, заявляли, що зоопарку потрібен новий керівник.