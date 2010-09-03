Київ узяв черговий кредит, щоб віддати борги Київенерго

Столиця отримала 1,5 млрд. грн. кредиту на погашення боргу за газ перед компанією «Київенерго» від двох банків – «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» - за найнижчою ставкою у розмірі 12,75% з терміном погашення три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ, говорячи про підготовку столиці до нового опалювального сезону.

Він підкреслив, що влада столиці вирішила найважливіше питання – питання розрахунків за спожитий газ.

«Сьогодні найнижча ставка, яка теоретично і практично може бути в нашій країні, – це 12,75% - це ставка, за якою нам за допомогою уряду, Нацбанку України, особисто прем’єр-міністра та особисто керівника Нацбанку наданий такий пільговий кредит для того, щоб ми вирішили ці проблеми», - сказав О.ПОПОВ.

Він поінформував, що «Укрексімбанк» надав столиці 500 млрд. грн. кредиту, «Ощадбанк» - 1 млрд. грн. Надані вони терміном на три роки.

«В цьому році ми обслуговуємо тільки відсоток з обслуговування цього кредиту. В наступному році почнемо його погашення», - зазначив О.ПОПОВ, додавши, що механізм погашення відпрацьований Міністерством фінансів України.

Водночас він нагадав, що загальна сума боргу Києва становить близько 2 млрд. грн., тому залишається невирішеним питання ще щодо 500 млн. грн. боргу перед «Київенерго». На думку О.ПОПОВА, ця проблема вирішуватиметься надалі за участю Національної комісії регулювання електроенергетики. За його словами, зараз влада Києва проводить з цього питання консультації. Він припустив, що борг у 500 млн. грн. буде реструктуризовано, або будуть зменшені відсотки з обслуговування існуючих у Києва кредитів.

Він ще раз підкреслив, що виступає проти отримання містом у майбутньому нових кредитів.

Повертаючись до питання підготовки міста до опалювального сезону, О.ПОПОВ запевнив: «Ми нормально ввійдемо в новий опалювальний сезон, і нормально його пройдемо».

Довідка УНІАН. станом на 1 липня ц.р. борг КМДА перед компанією «Київенерго» з компенсації різниці в тарифах становив 2 млрд. 98 млн. грн.

Станом на 27 серпня АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» понад 1,93 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 56%).