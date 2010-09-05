Прикордонники передали до СБУ два російські автомобілі шкарпеток

У Сумській області прикордонники затримали два позашляховики, завантажені контрабандними шкарпетками на загальну суму близько 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, автомобілі під керуванням двох жителів міста Середина-Буда Сумської області їхали з українського села Хлібороб в російське с. Горожанка. Їх за кілька метрів від державного кордону зупинив спільний наряд прикордонників та співробітників СБУ.

В автомобілях російської реєстрації українці везли тюки з більш як 10 тис. пар шкарпеток.

Наразі порушники затримані до рішення суду. Транспортні засоби з контрабандою передали в СБУ. За попередньою оцінкою експертів, загальна вартість конфіскату становить близько 500 тис. грн.