Азаров оголосив догани двом заступникам міністра

Кабінет Міністрів України своїми розпорядженнями оголосив догани заступникам міністра аграрної політики Ігорю ЯКУБОВИЧУ і Євгену ЛАВРОВУ.

Тексти розпоряджень №1856-р і 1857-р розміщені на сайті уряду.

Згідно з документами, догани оголошено у зв`язку з неналежним виконанням службових обов`язків і доручення прем`єр-міністра України щодо організації проведення ярмаркових заходів у Києві, зокрема, ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів.

І.ЯКУБОВИЧА і Є.ЛАВРОВА попереджено, що в разі невжиття відповідних заходів їх буде звільнено.