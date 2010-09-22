Завтра на заході і півночі України - заморозки

Завтра, 23 вересня, погода на території України суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність, без опадів. Вранці місцями туман.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, у західних та північних областях на ґрунті місцями заморозки 0-3°, на півдні та сході 7-12° тепла, на узбережжі морів до 16°; вдень в Україні 15-20°, на півночі Лівобережжя 12-17°, у південній частині та на Закарпатті 18-23°, у Карпатах 9-14° тепла.

У столиці та Київській області без опадів, вранці слабкий туман. Температура вночі по області 3-8° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

Сьогодні, 22 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва - 17°.