Приватні охоронні фірми не отримають вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ виступає проти надання права приватним охоронним фірмам брати на озброєння короткоствольну вогнепальну зброю, оскільки це призведе до спалаху злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття VII міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2010».

«Тут спірне питання. Існує дуже багато охоронних структур, і якщо їм дозволять усім короткоствольну вогнепальну зброю, то це може призвести до спалаху злочинних проявів з вогнепальною зброєю», - сказав міністр.

Водночас він, як і попередні керівники МВС, висловив переконання у тому, що Державна служба охорони при МВС України повинна забезпечувати охорону структур, у яких зберігаються кошти або інші цінності.

«Я вважаю, що потрібно залишити за ДСО ті об’єкти, які мають якісь кошти або цінності», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він пояснив, що саме працівники Держслужби охорони на відміну від приватних охоронців мають більше досвіду й навичок.