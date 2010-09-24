Суд проводить ревізію у справі про землю медуніверситету ім. Богомольця

27 вересня Вищий господарський суд України повторно розгляне справу про землю спортивного оздоровчого табору «Медик», що знаходиться у віданні Національного медичного університету ім. О.Богомольця.

Про це УНІАН повідомив юридичний представник медуніверситету Ігор ХАСІН.

Представники медуніверситету побоюються, що у них можуть відібрати землю оздоровчого табору, сказав він.

Юрист нагадав, що 4 серпня 2010 року ухвалою Вищого господарського суду (ВГСУ) було задоволено касаційну скаргу Медичного університету ім. Богомольця і касаційне подання прокуратури, скасовані незаконні рішення судів першої та апеляційної інстанцій відносно 5,3 га землі, на якій знаходиться спортивний оздоровчий табір університету. Також ВГСУ виніс нову ухвалу, згідно з якою відмовив Козинській селищній раді в праві на землю медуніверситету.

Як розповів І.ХАСІН, у червні 2009 року чиновники Козинської селищної ради подали позов до суду, в якому стверджували, що з 10 гектарів землі, на яких розташована база відпочинку медиків, медуніверситету належить лише 4,7 гектарів. Інше нібито нічийне, а значить - відноситься до земель селищної ради. Тим часом, державний акт на землю медуніверситет одержав ще у 1998 році. Тоді ж законність права користування землею була підтверджена Верховною Радою України, Обухівською райрадою, санітарною і екологічною службами, сказав юридичний представник. Самою ж сільською радою був узгоджений проект і межі земельної ділянки. Підтвердили законність володіння медиками 10 гектарів землі і численні перевірки Головного управління Держкомзему в Київській області. Як заявляли тоді представники медуніверситету, селищна рада мала намір передати цю землю під забудову чергових палаців. Після серпневого рішення ВГСУ це виявилося неможливим – законність володіння медиками 10 га землі була підтверджена судом.

Проте, за словами юридичного представника медуніверситету, «ні Козинська селищна рада, ні претенденти на цю землю, що стоять за нею, не заспокоїлися». Як випливає зі звернення медиків до Генеральної прокуратури, СБУ, голови ВГСУ, Козинська селищна рада, «після відмови ВГСУ в задоволенні її позову, сфальсифікувала рішення сесії від 13.04.09. з метою створення штучної можливості для перегляду цього рішення».

На думку І.ХАСІНА, це підтверджує і блискавична, невластива суду оперативність у провадженні в даній справі. Так, 1 вересня 2010 року Управлінням земельних ресурсів був направлений запит в Козинську селищну раду, наступного дня, 2 вересня 2010 року селищною радою була підготовлена і направлена відповідь на цей запит з копією рішення від 13 квітня 2009 року, а вже вранці наступного дня, о 10-й годині 3 вересня, Управлінням земельних ресурсів були направлені копії заяви про перегляд ухвали за новими обставинами, що відкрилися.

Заяву про перегляд рішення за новими обставинами, що відкрилися, подана 6 вересня 2010 року, було прийнято судом негайно, суддя-доповідач, з невідомих причин негайно ж направила до Господарського суду Київської області запит про витребування справи, вказавши в ньому, всупереч існуючій практиці, на необхідність термінової доставки справи до ВГСУ, розповів І.ХАСІН. В результаті, університетом навіть ще не одержані копії заяви про перегляд рішення, а справа 8 вересня вже знаходилася у ВГСУ, куди була терміново доставлено поза чергою. І вже 9 вересня було винесено ухвалу про призначення судового засідання.

За словами І.ХАСІНА, на відміну від минулого розгляду справи у ВГСУ, медики вже не сподіваються на об`єктивний розгляд справи, і направили відповідні звернення голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ, генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, голові ВГСУ Віктору ТАТЬКОВУ з проханням не допустити судового свавілля і не дати позбавити студентів і викладачів державного університету можливості оздоровлюватися.