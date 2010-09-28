Мінекономіки пояснило, чому дорожчає картопля
За даними моніторингу цін
За даними моніторингу цін, який здійснюється органами державного контролю за цінами, станом на 21 вересня 2010 року середній рівень ціни на картоплю на підприємствах торгівлі і продовольчих ринках України становив 4,08 грн. за 1 кг.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.
Найдешевша картопля була у Тернопільській і Рівненській областях – 3,25 і 3,42 грн. за 1 кг відповідно. Найдорожча – у Києві і Севастополі – 5,41 і 5,95 грн. за 1 кг.
«Інформація, яка з`являється останнім часом в окремих засобах масової інформації щодо того, що рівень цін на картоплю перевищує 6 грн., штучно створює ажіотаж навколо цього продукту», - йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки. У повідомленні наголошується, що, незважаючи на очікуване зменшення виробництва картоплі поточного сезону до 18 млн. тонн проти 19,7 млн. тонн минулого року, ресурсне наповнення внутрішнього ринку є достатнім для забезпечення картоплею харчових потреб населення. Фактичний середньорічний фонд споживання населенням картоплі не перевищував 7 млн. тонн.
У сезон 2010-2011 рр. на споживання населенням бути направлено близько 6 млн. тонн картоплі, або 130 кг на людину за раціональної норми 124 кг, і, таким чином, дефіциту цього продукту в Україні не буде, відзначають в Мінекономіки.
Водночас ціна на картоплю в поточному році перевищуватиме торішню.
«Проте навіть за достатнього ресурсного наповнення ринку, поточного маркетингового сезону споживчі ціни на картоплю перевищуватимуть торішній рівень. Це зумовлюватиметься специфікою виробництва і реалізації картоплі. Переважно картопля реалізується на організованих або стихійних продовольчих ринках селянами, які намагаються ціною картоплі компенсувати для себе інші інфляційні чинники (зростання цін на газ, підвищення житлово-комунальних і транспортних тарифів тощо).