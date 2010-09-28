Вночі пошкодили пам'ятник Ярославу Стецьку

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА закликав керівників правоохоронних органів взяти під особистий контроль чергове пошкодження пам’ятника провіднику ОУН Ярославу Стецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, у листі до начальника обласної міліції, прокурора області та керівника обласного управління СБУ О.КАЙДА пише, що сьогодні вночі у селі Кам’янки Підволочиського району невідомі пошкодили пам’ятник Я.Стецьку.

«Викликає обурення той факт, що це не перший випадок вандалізму щодо пам’ятних знаків національним героям, які своє життя поклали на вівтар боротьби за незалежність України. У середині серпня цього року у Тернополі невідомі пошкодили меморіальні дошки Ярославі Стецько та Омеляну Польовому. Очевидно, що ці акції носять системний, провокаційний характер і спрямовані виключно на знищення пам’яті про історію героїчної боротьби проти поневолювачів української нації», – вказує О.КАЙДА.

Він нагадав, що наприкінці серпня 2010 року за дорученням сесії обласної ради направив лист до правоохоронних органів з вимогою взяти під контроль розслідування фактів пошкодження меморіальних дошок Я.Стецько та О.Польовому і вжити заходів щодо недопущення подібних випадків вандалізму. «Однак зловмисники не виявлені й донині. Останні події та нинішній факт свідчать про бездіяльність правоохоронних органів та безкарну зухвалість вандалів», – констатує О.КАЙДА.

Відтак він вкотре закликав керівників силових структур взяти під особистий контроль розслідування наведених фактів та інформувати його особисто та обласну раду про вжиті заходи для попередження й унеможливлення подібних фактів.