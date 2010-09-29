"Парк Київська Русь" запропонує козацькі забави про всяк смак

1-3 жовтня в “Парку Київська Русь” відбудеться фестиваль “Козацькі звитяги-2010”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент форуму-фестивалю «Козацькі звитяги-2010» Євген ВИШИНСЬКИЙ.

Організатори зазначили, що дійство відбудеться в “Парку Київська Русь”, який розташований в с.Копачів Обухівського району Київської області (42 км від Києва).

Як повідомив автор проекту парк "Київська русь" Володимир ЯНЧЕНКО, метою фестивалю є відродження історико-культурних традицій українського козацтва, козацького бойового мистецтва, популяризація народних промислів і традиційних видів відпочинку наших предків, демонстрація досягнень українців у всіх сферах життя.

За словами Є.ВИШИНСЬКОГО, кожен відвідувач фестивалю матиме можливість стати активним учасником усіх подій що проходитимуть впродовж трьох днів. До програми фестивалю увійшли виставки козацької зброї, козацькі забави для всіх охочих, майстер-класи майстрів народних ремесел, частування медом та медовухою, чемпіонат з поїдання вареників, виступ кінного акробатичного театру та інше.

Також у перший день фестивалю заплановані показ українського кіно, тематичні бесіди з режисерами, продюсерами, сценаристами, широка концертна програма за участі українських гуртів та виконавців. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 1 жовтня о 15:00, з цієї нагоди відбудеться прес-конференція та прес-тур для журналістів.