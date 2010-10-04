Скільки коштує зараз житло у Києві

У Києві в січні-вересні цього року було продано 7178 квартир на вторинному ринку і 1712 – у недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (47% операцій), 42% припадає на двокімнатні квартири і 11% на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (69%) припадає на квартири до 100 тис. дол., 19% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 12% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому середня ціна квартир на вторинному ринку Києва становить 1802 дол./кв.м, на первинному - 1555 дол./кв.м.

Нагадаємо, за підсумками 9 місяців 2009 року на вторинному ринку житла Києва було продано 4290 квартир, на первинному ринку - 1001.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в серпні цього року було продано 707 квартир на вторинному ринку і 199 – у недобудованих будинках; за підсумками липня 2010 року на вторинному ринку було продано 768 квартир, на первинному ринку - 211; за підсумками червня ц.р. на вторинному ринку житла Києва було продано 935 квартир, на первинному ринку - 270 квартир. За перше півріччя цього року в столиці продано понад 6 тис. квартир, із яких 1074 квартири - на первинному ринку і 4930 квартир – на вторинному.

У 2009 році на вторинному ринку житла Києва було продано 6,6 тис. квартир, на первинному ринку - 1,4 тис.