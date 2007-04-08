Водій ”жигулів” врізався в пам`ятник Святої Богородиці

В с. Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області на перехресті вулиць водій легкового автомобіля "ВАЗ-21011" не впорався з керуванням та допустив зіткнення авто з бетонною основою пам`ятника Святої Богородиці.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та двоє постраждало, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 213 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 20 осіб та 150- травмовано.