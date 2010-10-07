Піковими з погашення державного боргу будуть 2010 і 2013 рр.

Для України піковими з погашення сукупного державного боргу будуть 2010 і 2013 роки.

Про це йдеться в інформації на сайті Міністерства фінансів України.

Сума погашення в кожному з цих періодів буде еквівалентна 42,5 млрд. грн. При цьому в 2010 році сума погашення зовнішнього боргу становитиме 22,8 млрд. грн., внутрішнього – 19,7 млрд. грн. У 2013 році сума виплат за зовнішнім боргом становитиме 31,8 млрд. грн. (максимальне значення до 2025 року), за внутрішнім – 10,7 млрд. грн.

Максимальне погашення внутрішнього боргу очікується в 2011 році, коли його сума становитиме 24,4 млрд. грн.

Цього року зобов`язання з погашення внутрішнього боргу становлять 19,7 млрд. грн., зовнішнього – 22,8 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, сукупний державний прямий і гарантований борг України на кінець серпня 2010 року становив у еквіваленті 48,304 млрд. дол. При цьому 26,34% державного боргу України були номіновані в доларах США, 3,95% – в євро, 29,86% – в спеціальних правах запозичень, 38,72% – в гривні, 1,12% – в японській ієні.