У Луганську внаслідок ДТП загинув лікар ”швидкої”

Сьогодні о 8.33 у Луганську внаслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Як повідомив УНІАН відповідальний черговий Головного управління МНС України у Луганській області, автомобіль “швидкої допомоги” зіткнувся з вантажівкою. Лікар “швидкої” помер по дорозі до лікарні, а медсестра і водій зі струсом мозку госпіталізовані.