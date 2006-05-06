У Луганську внаслідок ДТП загинув лікар ”швидкої”
18:59, 06 травня 2006Суспільство
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Медсестра і водій госпіталізовані
Сьогодні о 8.33 у Луганську внаслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Як повідомив УНІАН відповідальний черговий Головного управління МНС України у Луганській області, автомобіль “швидкої допомоги” зіткнувся з вантажівкою. Лікар “швидкої” помер по дорозі до лікарні, а медсестра і водій зі струсом мозку госпіталізовані.
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