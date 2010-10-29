Українці цього року сплачують за «комуналку» на 103%

Жителі України у січні-вересні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 21,7 млрд. грн., що становить 103,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Кіровоградській, Київській і Сумській областях (109,6-115,6%), найнижчий – у Севастополі, Одеській області, Києві і Волинській області (70,7-98,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні ц.р. збільшилися на 9,7% порівняно з вереснем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 204,5 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні ц.р. зменшилася на 1,6% порівняно з серпнем поточного року, і на початок жовтня становила 9 млрд. 656,1 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,1 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у 15 регіонах країни.

Зокрема, у вересні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 29,1% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 26,2%, за вивіз побутових відходів – 22,2%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 21,1%, за газопостачання – 20,4%.

У січні-вересні ц.р. населення сплатило за електроенергію 5 млрд. 407,7 млрд. грн., що становить 130,4% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Одеській, Закарпатській і Херсонській областях (183-190,3%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (76,2-86,5%). Заборгованість населення за електроенергію на початок вересня ц.р. становила 2 млрд. 836,6 млн. грн.

У січні-вересні ц.р. населення України уклало 69,3 тис. договорів про погашення реструктурованої заборгованості на загальну суму 142,4 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 137,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України у 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.