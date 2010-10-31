У Черкаській області виявили «пральню» з обігом понад 80 мільйонів

Конвертаційний центр, обіг якого в 2009-2010 роках становив майже 83 млн. грн., виявили співробітники управління податкової міліції ДПА в Черкаській області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПА, конвертаційний центр створив як реально існуюче підприємство 49-річний житель міста, в якому директором та головним бухгалтером він виступав особисто. Метою зловмисника була конвертація грошових коштів, використання документів для штучного формування витрат підприємств та податкового кредиту з ПДВ іншим суб’єктам господарювання.

«В податкових звітностях, що подавались махінатором до податкової, відображалися завідомо неправдиві відомості про придбання товарів (робіт, послуг) у фіктивних суб’єктів господарської дільності. Безготівкові кошти, що надходили на розрахункові рахунки учасників конвертаційного центру, знімалися через каси банківських установ готівкою та оберталися на користь замовників. «Доля» конвертора складала 4-6 % від загальної суми від проведених операцій», - зазначили в прес-службі.

Під час обшуку було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, що підтверджують факти конвертації коштів у готівку та співпраці з суб’єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності. Крім того були вилучені проконвертовані готівкові кошти в сумі 230 тисяч гривень, що були призначені для подальшої передачі клієнтам протиправної схеми, додали у прес-службі ДПА.

З метою відшкодування завданих державі збитків зупинено видаткові операції та заблоковано кошти на розрахунковому рахунку в розмірі 19 млн. 834 тис. грн. Наразі триває слідство, під час якого буде встановлено коло осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру та проведення інших заходів, направлених на встановлення об’єктивної істини по справі та стягнення коштів до бюджету в рахунок погашення завданих збитків.