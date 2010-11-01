На дільниці в Ясинуватій побилися два народні депутати

31 жовтня близько 23:45 на одній з виборчих дільниць м. Ясинувата (Донецька область) стався інцидент за участю двох народних депутатів України.

Про це «Обком» повідомив один з учасників інциденту, народний депутат Юрій ГРИМЧАК (фракція «НУ-НС»).

За його словами, ще вдень він побував на виборчій дільниці № 28007 у місті Ясинувата, де знайшов ряд порушень виборчого процесу.

«Зокрема, на підвіконнях у будівлі були знайдені зіпсовані бюлетені – причому серед них були непогашені і начебто як повторно видані, з розписами виборців і членів комісій», - повідомив народний депутат.

«Ми звернули увагу на те, що відбувається, голови комісії. Загалом, наші зауваження були враховані, бюлетені погасили. Проте нами було помічено ще ряд порушень, і у нас було достатньо підстав вважати, що на цій виборчій дільниці при підрахунку голосів можлива фальсифікація. Це одна з найбільших виборчих дільниць у Ясинуватій, до неї прикріплене близько 1900 виборців за загальної кількості 25 тис. виборців у місті», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

За його словами, близько 22:00 він прибув на дільницю, щоб бути присутнім при підрахунку голосів. «З дозволу голови комісії я розташувався в приміщенні, де засідала комісія. За тим, що відбувається, стежили спостерігачі. Робота йшла нормально, і жодних проблем з моєю присутністю там начебто не було. Проте близько 23:45 чомусь відкрилися двері в приміщення (хоча комісія о 22:00 закрила всі двері, і, по ідеї, ніхто не мав був туди заходити). До приміщення увійшли: депутат від Партії регіонів Олександр КАСЯНЮК і супроводжуючі його особи, разом з начальником міліції м. Ясинувата. Крім цього, група міліціонерів розмістилася у коридорі. О.КАСЯНЮК і супроводжуючі його особи (мабуть, помічники) заявили мені, що я незаконно перебуваю на території виборчої дільниці, тому що в законі не написано, що я маю право там знаходитися. При цьому депутат О.КАСЯНЮК спробував застосувати до мене фізичну силу, йому стали допомагати помічники. Довелося трохи помахати кулаками, внаслідок чого ми весело присунулися до дверей і залишили виборчу дільницю», - описує хід інциденту народний депутат.

За його словами, «після цього О.КАСЯНЮК і його свита кудись зникли, а комісія закрилася зсередини, і останнє, що я почув, - це те, що на обурені претензії спостерігачів комісія заявила: якщо ви продовжуватимете, вас видалять з приміщення за перешкоджання виборчому процесу». Кажучи про поведінку представників міліції, Ю.ГРИМЧАК заявив: «Міліція прагнула розняти бійку, намагалася все згладити, але, я думаю, без неї ніхто б до приміщення комісії не увійшов».