Результати виборів до Дніпропетровської облради

За результатами опрацювання 100% протоколів до Дніпропетровської обласної ради пройшли представники п’яти політичних партій – Партія регіонів (40,53%) голосів виборців, «Батьківщина» (9,55%), «Сильна Україна» (9,52%), КПУ (6,76%), Фронт Змін (6,29%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Павло ШАНДИБА.

За його словами, із 70 мажоритарних округів у 53 округах перемогли кандидати від Партії регіонів. У 4 - КПУ, у 4 – «Україна майбутнього», у 3 – «Сильна Україна», у 3 – «Народна партія», у 2 – партія «Громада». В одному мажоритарному окрузі переміг представник партії «Фронт Змін».

П.ШАНДИБА зазначив, що згідно з квотами Партія регіонів буде представлена в обласній раді 92 депутатами, «Сильна Україна» - 12, КПУ – 11, «Батьківщина» - 9, «Фронт Змін» - 7, «Україна майбутнього» - 4, Народна партія - 3, партія «Громада» - 2.

За словами П.ШАНДИБИ, депутатом Дніпропетровської обласної ради обрано віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА, який очолив список партії «Сильна Україна». Водночас екс-прем’єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО не обраний до облради, оскільки партія «Громада», список якої він очолив, не подолала 3-відсоткового бар’єру.

П.ШАНДИБА повідомив, що за уточненими даними, у виборах взяли участь 1 млн. 104 тис. 746 виборців, що становить 40,83% від всіх виборців в області. Проти всіх проголосували 10,25% виборців, що прийшли на виборчі дільниці. Недійсними визнані 3,13% виданих виборцям бюлетенів.