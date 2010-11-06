Як зробити, щоб не дорожчала холодна вода в будинках

Столична влада має намір найближчим часом забезпечити умови для широкомасштабної модернізації господарства з метою зменшення енерговитрат при виробництві послуги на водопостачання і водовідведення, щоб запобігти можливому підвищенню тарифів через зростання вартості енергоносіїв.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління комунального господарства, в програмі «Питна вода міста Києва на 2011-2010 роки», прийнятій 4 листопада на черговій сесії Київради, передбачено низку заходів, які дозволять столичній владі стримати підвищення тарифів на холодну воду.

«Столична влада має намір найближчим часом забезпечити умови для широкомасштабної модернізації господарства з метою зменшення енерговитрат при виробництві послуги на водопостачання і водовідведення, щоб запобігти можливому підвищенню тарифів через зростання вартості енергоносіїв», – зазначив начальник Головного управління Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

Також він додав, що саме витрати на електроенергію є найбільшою складовою тарифу. Тому, застосовуючи енергозберігаючі технології та обладнання у системі водопостачання та каналізування (насосний парк, застосування частотних регуляторів на двигунах, засоби обліку, модернізація мереж тощо), здійснюючи тотальний контроль за цільовим використанням підготовленої води, зменшенням втрат у мережі, столична влада зможе на десятки відсотків зменшити собівартість підготовки води, її транспортування та відведення каналізаційних стоків. Як наслідок – суттєве стримування зростання тієї складової тарифу, що покриває витрати підприємства на енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, вчора Д.НОВИЦЬКИЙ сказав журналістам, що має намір ініціювати підвищення тарифів на холодну воду. За його словами, обгрунтованим буде підвищення ціни на воду на майже 50%.