Банкіри пропонуют уряду «вбити» 4 рекапіталізовані банки

Деякі українські банкіри вважають, що банки «Київ», «Родовід», «Укргазбанк» і «Надра» потрібно ліквідувати, якщо не знайдеться приватний інвестор, оскільки подальша підтримка державою рекапіталізованих банків безперспективна.

Як пише "Дзеркало тижня", таку думку висловили голова правління банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК та голова правління «ОТП Банку» Дмитро ЗІНКОВ на круглому столі «Роль держави в фінансовому секторі: якою їй бути?».

«Я не бачу перспективи в подальшій державній підтримці рекапіталізованих банків <...> Важливо, щоб уряд і Національний банк розуміли, що час змінився. І не збільшення капіталу повинно бути, а реструктуризація або виведення їх як токсичних (з ринку). Потрібно приймати інші рішення, але ні в якій мірі не робити інвестиції, тому що це інвестиції в нікуди», - підкреслив Я.КОЛЕСНИК.

На думку Д.ЗІНКОВА, однією з головних проблем рекапіталізованих банків є відсутність у них стратегії розвитку. Враховуючи поточний стан фінустанов, банкір припустив, що в разі продажу ними можуть зацікавитися, найпевніше, тільки колишні акціонери.

«У мене немає ілюзій, що іноземні інвестори побіжать за цими українськими активами. Можливо, є акціонери, які раніше були біля керма, і вони зацікавлені, щоб назад ці організації отримати. Якщо такого сценарію немає, то, на мій погляд, варіант закриття, ліквідації цих банків є одним з тих, які необхідно уважно розглянути і в жодному разі не знімати з порядку денного», - зазначив Д.ЗІНКОВ.