Погода на неділю

Завтра, 7 листопада, в Україні збережеться тепла та переважно суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ місцями очікується лише в західних та північних областях. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східній частині подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 9-14°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У столиці та Київській області вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі по області 6-11°, вдень 9-14°, у Києві вночі 7-9°, вдень 10-12°.