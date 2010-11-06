Водій «Лексуса» на смерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Сьогодні вночі на Полтавщині працівники ДАІ затримали водія «Лексуса», який смертельно травмував велосипедиста і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, близько 23-ї години 5 листопада на 230 кілометрі дороги Київ-Харків працівники Лубенської роти ДПС УДАІ знайшли тіло мертвого чоловіка, а поруч понівечений велосипед.

Міліціонери з’ясували особу загиблого чоловіка. Ним виявився 36-річний мешканець Полтавської області.

Також було встановлено, що потерпілого, який рухався по автодорозі велосипедом, збив невідомий транспортний засіб, водій якого з місця пригоди втік.

В ході слідчо-оперативних заходів у селі Бутенки Кобеляцького району наряд працівників дорожньо-патрульної служби зупинив автомобіль «Лексус», яким керував 31-річний мешканець міста Червоноармійськ, Донецької області. При огляді транспортного засобу міліціонери побачили на кузові авто сліди крові та незначні пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

Наразі водія затримано, а автомобіль поміщений на штрафмайданчик. За фактом ДТП відносно водія «Лексуса» вирішується питання про порушення кримінальної справи.